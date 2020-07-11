熱血揭背　BMW M135iA xDrive

配上M Performance專屬3D立體網狀面罩和M Sport包圍的新M135i xDrive， 從賣相也可知是熱血份子。（胡振文攝）

第三代的寶馬(BMW) 1系不單止首次採用前驅底盤設定，更是首度採用橫置式引擎布局。今次試駕的是熱血高性能版M135iA xDrive，適合追求極致性能的駕駛者。

所搭載2.0L直四渦輪增壓引擎及xDrive智能四驅系統，最大馬力及扭力分別達306hp及450Nm。搭配八前速Steptronic Sport波箱附有Launch Control彈射起步功能，完成0~100km/h只需4.8秒。若加裝M Performance套件，可再快0.1秒。試揸後，有感起步反應爽快有勁。畀大油加速，一樣有推背感。車迷毋須擔心變咗前驅底盤，推背感會成為犧牲品。 同時受惠於車頭和車底中軸位置裝有加固組件及特配M Sport差速器，配合從i3電動車移植過來的連續性限滑差速器和Performance Control彎道控制系統各施其職，連續攻彎靈活矯捷且馬步穩紮，帶來自信滿滿的熱血駕駛體驗。

規格表

車型：五門五座位揭背車

引擎：直四TwinPower Turbo

容積：1,998c.c.

最大馬力：306hp/5,000~6,250rpm

最大扭力：450Nm/1,750~4,500rpm

傳動：八前速Steptronic Sport自動波

驅動：前置引擎、四輪驅動

0~100km/h：4.8秒(M Performance Package 4.7秒)

車身體積：4,319×1,799×1,434mm（長×闊×高）