注目聯名　天價名畫着上腳！

被譽為20世紀最具影響力的當代藝術家Jean-Michel Basquiat，早年於紐約以塗鴉藝術家身份出道，其後認識另一殿堂級藝術家Andy Warhol後，二人亦師亦友關係讓Jean-Michel Basquiat的作品受到藝術界關注，可惜天妒英才他不足30歲已經離世（1960~1988），但其以大膽風格及色彩鮮艷見稱的藝術作品一直影響後世，而且他生前所繪畫的畫作於拍賣會上亦往往創下天價成交紀錄，同時亦經常受到潮流界青睞，Supreme、Off-White、Wacko Maria、monkey time及Medicom Toy都曾先後聯名，將其作品融入潮流服飾當中。

今趟，英倫鞋履品牌Dr.Martens亦與這位傳奇藝術家Jean-Michel Basquiat的基金會合作，將其生前所創作的經典作品包括：1982年畫作《Dustheads》、1983年為Rammellzee與K-Rob聯手製作的《Beat Bop》唱片封套及1984年設計的《Pez Dispenser》恐龍圖案，分別配搭到1461鞋款及兩款1460靴款（成人及童裝）當中，為向來反叛不羈的Dr.Martens注入前所未見的藝術氛圍。