唐詩詠借動畫細述不快童年：細個唔識處理

藝人唐詩詠到大館參與藝術展，與戲劇老師甄詠蓓齊齊受訪，她透露此是老師籌備一年的project，以「迷失的小孩」為主題，透過藝術形式表達自身故事，其中詩詠就找得插畫師畫畫，以動畫片形式講述童年故事：「我個故事都幾複雜，會講啲深入嘢，所以大家要睇2、3次先消化到。（點解唔以表演形式講故事？）其實當初係想以表演形式做短劇，但呢9個月發生好多事，又因為疫情，所以改做動畫，大家可以上網睇。」

問到可會考慮以表演形式做番？甄詠蓓就說：「有機會嘅，我都成日叫佢做舞台劇，同埋呢條片係講佢童年經歷、家庭同媽媽嘅感情，我睇到都好感動，佢自己嗰陣都激動。」詩詠亦謂此動畫是送給媽媽及自己的禮物：「以前我冇講過自己童年經歷畀人聽，所以都鼓勵大家可以講自己故事畀人聽，我童年唔開心，細個成日覺得自己被忽略，又唔識處理情緒問題，同埋爸爸媽媽分開，細個唔識處理，所以希望透過呢條片鼓勵大家Overcome（平伏心情），我自己都係做呢條片Overcome到。」她又坦言現時諗起都少少眼濕濕，覺得很感動，要在一個月內完成條片，感恩得到多人幫忙。