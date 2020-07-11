美食婷：乜魚唇唔係魚嘴？

我美食婷對美食係零抗拒，那怕是牛鞭，只要烹調得美味，我都會奉陪食個夠，所以當有絲打在席間問敢唔敢食魚唇嘅時候，當時大家反應係Why Not，之後有絲打仲笑住回應：「咪當打茄輪啫！」隨即哄堂大笑，但個Punchline係，發問嘅絲打回答：「魚唇唔係魚嘴，邊算係打茄輪呢！」

無錯，好多人一聽到魚唇就以為係嘴，查實「魚唇」係指鯊魚尾部；據「香港中小企常用食物規格資料庫」指出，魚唇英文係Shark's Tail Skin，即魚尾嘅皮，而海味界一般稱之為翅裙，屬鯊魚尾部上下兩端魚鰭之間一片無翅針嘅肉膜。魚唇外表呈半透明嘅薄塊狀，曬乾之後變得堅硬，要經過浸發才會變得軟滑。

魚唇身價雖然比唔上魚翅，但營養一啲都唔差，蘊含豐富膠質與蛋白質，有效補虛潤肺，滋陰養顏，係平價親民嘅補品之一。由於市面上選購得到嘅魚唇都係乾製品，揀選時就建議選擇一啲色澤自然，呈黃或淡黃色、無蟲蛀或枯骨款式，而厚身墜手又完整、聞起嚟帶淡淡海水味就為之上品。大家買回家之後要存放在雪櫃或陰涼嘅地方。由於魚唇處理得唔好會容易有腥味，所以浸發時工夫會多一啲。而浸發好嘅魚唇，可以用來煲湯、燜煮、燴煮又或炒菜皆可。