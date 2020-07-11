「我要健康，我要燒脂！」我知我知，不過肌肉操得多，都會累都會痛，幸好新一代按摩神器，已加入智能元素，令按摩事半功倍。例如Theragun第4代按摩槍，它分為Pro、Elite、Prime三個型號，握柄仍沿用其招牌三角形設計，還加強了高效降噪技術，當中最高階的Pro版更提供1,750ppm~2,400ppm五段震速，可輸出約60磅壓力，同時配備了6款不同形狀及硬度的槍頭，電量更比上代提升了200%，最長可使用150分鐘。不過它最強之處，是支援Smart Percussive Theraphy藍牙系統，可收集用家使用數據，制訂3款針對身體不同部位的個人化按摩程序。當中Pro版及Elite版更可連結《Therabody》App，每次按摩時透過Force Meter顯示震幅及力度，避免按摩力度太大，反使肌肉繃緊。而程式結合iOS或Android健康平台後，更懂得按運動量及睡眠質素來建議使用流程，相當細心。

穴位按摩球

除了智能按摩槍，POLARYAK出品的Yoggi Ball多功能組合按摩球，也採用了模組式設計，以針對人體不同狀況作穴位按摩，並配合三段式震動及熱感模式，以每分鐘5,000轉紓緩肌肉痠痛；它還備有單球及雙球版，照顧到不同肌肉群需要。

運動員必備

Hyperice新一代NormaTec PULSE 2.0氣壓式循環恢復系統，利用動態脈衝按摩模式，促進淋巴和靜脈血回流至心臟，藉此分散代謝物質，進而改善肌肉的恢復時間。它設有下半身及全身版，每個恢復程序只需15分鐘，效果真正快靚正。

查詢：（a）2891 2819、（b）hyperice.com、（c）2407 1118