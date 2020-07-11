本日日本：東京90年歷史錢湯　變身華麗Cafe　

喜歡睇日劇嘅朋友，都知日本人有去公眾浴場「錢湯」泡湯嘅傳統，但隨住家家戶戶都設有浴室，錢湯亦逐漸式微。其中位於東京台東區一間建於昭和初期、擁有逾90年歷史嘅錢湯快哉湯亦劃上了句號，不過如此富有歷史價值嘅老字號卻得到了再活化嘅機會，原址被改造成名為Rebon快哉湯嘅Cafe，並於今日開張大吉！呢間咖啡廳嘅一大賣點，莫過於保存了昔日錢湯嘅格局，無論係鞋櫃、更衣室及高高嘅番台（傳統錢湯櫃枱）都得到保留，讓顧客看到往昔嘅輪廓。另外，咖啡廳設有採用了一枚板（未經拼接嘅原生板材）及貼有花磚嘅咖啡吧枱，再加上木地板及方格形天花板嘅布置，格調高雅。至於飲食方面，店內招牌作係由曾於咖啡名店修煉嘅咖啡師沖泡嘅咖啡，及由農園直送生果自家製成嘅雪糕。除咗單點，咖啡廳亦特別因應口味嘅配搭，推出多款咖啡加雪糕Set，大家可以邊飲邊食，享受與別不同嘅味覺樂趣。

Rebon快哉湯

地址：東京都台東區下谷2丁目17-11

營業時間：12:00nn~7:00pm，周末及假期10:00am~7:00pm