Eason疫情後首個紅館騷：冇觀眾拍手好怪

「歌神」陳奕迅（Eason） 繼今朝舉行網上慈善音樂會錄播「日出騷」之後，今日下午五點喺社交網平台舉行「日落騷」，直播一開始，先重播今朝足本嘅「日出騷」，但無損一班粉絲欣賞嘅心！

播完「日出騷」之後，大約5點半，鏡頭一轉去到身在紅館嘅Eason，係首位疫情發生後入紅館開騷嘅歌手，以一身黑色西裝打扮示人嘅佢，被樂隊圍喺中間獻唱，見佢心情大靚唱出《幸災樂禍》，之後再先後唱出《你給我聽好》、《防不勝防》、《夕陽無限好》、《沙龍》及《後台》。

去到尾聲，Eason終於忍唔住「吹神」上身，指多謝一班台前幕後工作人員，並笑言喺冇人嘅紅館拍手覺得好古怪，但好感謝大家畀咁多心機同心血去舉行呢個音樂會：「做人咁辛苦都係為咗玩，好希望大家抱住呢個心態面對一切，做多啲有益嘅嘢，對個地球有益啲，佢先唔會嬲我哋。」最後唱出《我們萬歲》，便完成大約半小時嘅直播音樂會。

不過唔少網友指Eason成日唱錯歌詞，經常以笑打圓場，不過亦有唔少粉絲好支持，笑言睇得出真係直播，又話因為今次冇Set到字幕機，所以有少少錯誤都唔緊要。