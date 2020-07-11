熱辣辣踢走暑氣　必食清爽冷麵

夏日熱辣辣，歌仔都有得唱，唔想餐餐食熱湯油腴美食，大可來一碗冷麵，最近就有兩間餐廳分別推出適合夏日享用的麵食，分別是清爽的檸檬水冷麵，以及祛濕醒胃麻辣涼拌素冷麵，仲有繽紛亮麗粉色系列凍飲，食兩口、飲兩啖，踢走暑氣So Easy！

水冷麵＋人氣Lychee & Friends伴食

韓式烤肉店炑八韓烤剛與韓國人氣卡通Lychee & Friends合作，推出「夏日冰涼大作戰」計劃，供應多款全新美食，包括適合夏日享用的檸檬水冷麵，以清新開胃的檸檬與水冷麵湯搭配，佐以碎冰、青瓜、蘿蔔等，就算食完品牌全新推出的「韓牛‧夏日降溫套餐」、品嘗過韓牛西冷及雪花均勻的韓牛前胸肉等都可解膩。此外，由於品牌與Lychee & Friends，故用上主角Lychee的荔枝頭為設計基調，創作出粉紅色調的荔枝Summer Cool梳行、荔枝Summer Cool冰沬，啖啖清甜荔枝加冰飲，So Cool！如果巴絲打係Lychee & Friends粉絲的話，更不要錯過各間主題店內的大型裝置與擺設，以及為會員提供的積分換購禮品，有毛公仔、圍裙、環保袋及文具等。

麻辣花生醬素冷麵惹味開胃

近年最受年輕人喜的菜式必有麻辣的份兒，而一間人氣的川菜餐廳的姊妹品牌HOT 'N' MEEN，趁炎炎夏日就推出了全新的麻辣涼拌素冷麵，以餐廳的招牌刀削麵放置在四川風格的佛陀碗中，配以細膩刀功切成條狀的蔬菜包括青瓜、紅蘿蔔、芹菜和三色甜椒、本地冬菇等，混以濃郁惹味的麻辣花生醬，色彩繽紛又搶眼，大家還可以額外加追滑嫩雞肉絲以添加滋味。