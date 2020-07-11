自資出歌圓夢！王君馨同蔡思貝鬥胸

藝人王君馨（Grace）花半年時間籌備及推出新歌《Casada》，於西九文花區舉行新歌MV發布會，低胸上陣的Grace，獲一眾圈中閨蜜包括岑麗香（香香）、蔡思貝、鍾舒漫、鄭欣宜等現身支持，黃建東仗義擔任司儀，其中蔡思貝以Deep V上陣大晒事業線，相當搶鏡，她直言是為撐好姐妹。原來今天是Grace與老公Daniel結婚3周年，Daniel捧着大朿鮮花送給太太，期間咀唔停，眾人起哄。

Grace、香香與思貝一齊受訪，談到今次推出新歌，Grace直言用了「大6位數」私己錢去追夢：「同老公講唔可以買樓住，佢都好支持我去追夢，覺得夢想要想辦法去實現，唔可以放棄。嚟緊我仲會再出多幾首歌，可能MV愈嚟愈揼本，要愈拍愈靚。」

今日結婚周年，Grace表示發布會後會與大班朋友食飯，「二人世界」會留待明天。談到丈夫的體諒與支時，她說：「佢真係好好，100分，冇得扣分！」問到何時計劃有「真正Baby」，她謂：「估唔到我講『BB就嚟出世』，意思係指新歌，但大家反應已經咁大。」香香即幫手解圍：「畀佢順其自然啦！」