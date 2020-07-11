徐濠縈講一句真話　陳奕迅即場爆炸嬲到震

歌神陳奕迅（Eason）在紅館舉行網上直播慈善音樂會的「日落場」，騷上他未能發揮「吹神」本色，但騷後即盡展天賦。再次踏足紅館他表示感覺很不同：「今次冇觀眾，好似自己圍內玩咁，但又知可能有幾百萬觀眾睇緊，所以幾唔同，而今次拍嘢同聲好好，係我要求，有國際水平，今次打破常規可以有新鮮感，同埋有8個和音，我香港演唱會都未試過咁。」

過番正常人生活

講到今次開騷造就100個工作機會，Eason透露薪水都幾好：「大家太耐冇工開，開工就覺得自己有用，雖然我冇開工，但托賴都維持到。（咁你有冇覺得自己冇用？）冇，因為好多嘢執，執衫、電燈膽又壞咗、啲牆又裂咗，又要車囡囡返學同車太太，過番啲正常生活。」問到今次可會唱得不夠喉想再開騷？他表示：「想，但要睇疫情、環境，因為都估唔到係點。（之前跨年騷取消，有冇計劃開番？）暫時冇，今年4月啲海外騷都因為疫情停晒，安全、健康最緊要，依家做住呢啲騷先，玩為主。」

40幾年第一次做gym即上癮

Eason去年為12月演唱會第一次做gym後上咗癮：「40幾年嚟第一次做gym，點知一做就上癮，我都有同梁漢文打波，佢手臂啲線條好靚，同埋做咗gym我條腰都好咗。」期間他更愈講愈high，即場示範做gym的動作及叫聲，笑爆全場！做此騷很大壓力，他自爆之前嬲了太太徐濠縈：「有一日我着住波褲喺廳，點知佢話我啲肉好鬆，我即刻嬲咗，係真嬲，但佢好好，知我有壓力，所以我第二日都同佢道歉，可能太太做得運動多個人好靜心。（會唔會同太太一齊做運動？）唔啦，我唔可以行山，不過我做完gym會跑4K。」