$1,000有找！實測4鏡Redmi 9

政府派1萬，相信不少人已經收到，但如此時勢現金才是王道，即使買手機，也要慳住使！未知是否明白很多香港人有以上心態，小米竟然在此時推出$1,000有找的Redmi 9，CP值超高即同大家睇吓買唔買得過！

齋睇樣，Redmi 9唔似平機，皆因機身用上漸變色和波浪形設計，表面再鍍上防濺納米塗層，握感舒適不刮花，更有防指紋作用。後置指紋辨識器位置也富有心思，罕有地直接融入相機模組之中，將突兀感大幅降低，實測解鎖順暢，沒有因為位置稍高而影響按壓準確度。顏色方面，備有碳纖灰、海洋綠、晚霞紫3色選擇，沒有一般平機非黑即白咁單調！

鏡頭是另一賣點，配備了1,300萬像素主鏡頭、800萬像素118°超大廣角鏡頭、500萬像素微距鏡頭及200萬像素景深鏡頭，前置鏡頭也有800萬像素，無論是自拍定群拍都應付得到。在尖沙咀海旁試拍，手機對焦、儲相速度俱令人滿意，不同鏡頭色彩接近一致，廣角夠Wide未見變形，微距更可近至2.5cm拍攝。唯一挑剔是輸出未夠「鮮」，相片少了一份驚艷感，但用來玩Social Media絕對綽綽有餘。

Redmi 9配備6.53吋水滴屏幕，解像度2,340×1,080，對比度1,500:1，亮度400nits，芒面有Gorilla Glass保護，並符合TÜV Rheinland低藍光認證要求，長期煲劇雙眼依然舒服。處理器用上中階八核心MediaTek Helio G80，內置3GB RAM及32GB ROM，最高支援512GB擴展空間，滿足日常工作和娛樂要求。平機搭大電池並非少見，但電池大至5,020mAh卻十分難得，最正是支援18W快速，啱晒心急人士。

Redmi 9已正式開售，同期同價實在難找對手，「米粉」們仲心大心細不妨上官網睇完規格再作決定！