【初戀女追男】蘇皓兒最新Target曝光

藝人蘇皓兒（Chloe）有「翻版周慧敏」之稱，在無綫劇《那些我愛過的人》中飾演品學兼優的學生，現年26歲的她，笑謂慶幸劇集在2018年拍攝，與她的求學時代仍算接近， 故演學生也較容易。問她在學校時是否已大受男同學歡迎，被封校花？她說：「我唔係校花，只係普通學生，讀書時期好靜、好內向，又唔參加課外運動，所以冇乜人追，好宅女。」

Chloe稱今次拍劇飾演學生，彌補了她的「空白」校園生活，但少女情懷，文靜的她也青春過一次，她笑說：「中學試過一次追男仔，仲係師兄，一齊去睇吓聖誕燈飾，算係Puppy Love。」她表示當時喜歡書生型的男仔，但長大後口味轉變，現時偏愛運動型：「近幾年好鍾意運動，打籃球、行山、做Gym，除咗Keep Fit，覺得運動仲可以減壓，同埋識到好多朋友，所以都希望鍾意嘅人喜歡運動，有共同興趣 會投契啲。」

讚林文龍冇架子

此外，首次拍攝長劇的Chloe，主要對手是前輩林文 龍，她最初亦戰戰兢兢，並說：「第一次見時好大壓力㗎！但認識之後原來佢冇架子，仲好Nice，開工成日指點我，有時仲會爆肚考吓我執生。」拍劇後坦言 愛上演戲的她，被問到目前最想與哪位男星合作？她說：「除咗許光漢冇其他啦！如果有機會梗係好似《想見你》咁做情侶啦，有暖男做男朋友真係好正。」