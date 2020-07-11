【前功盡廢】「40億千金」蔡頌思親解退選港姐之謎

「40億千金」蔡頌思（Jocelyn）原本順利進入港姐第二輪面試，但因涉合約牴觸問題未能與傳媒見面，繼而宣布退選，不少網友讚她斯文亮麗，退選實在可惜！

Jocelyn接受東網親解箇中原因：「第二輪面試嘅時候，大會詳細解釋入圍及假設當選之後嘅情況，但啲時間同我啲工作撞咗。（啲工作唔推得？）應承咗人唔想咁樣。（會唔會好可惜？）會呀，我為咗今次參選都做咗好多準備，唔能夠繼續，好遺憾！」她指自己為了選美，日日做運動兼搵營養師控制飲食，由104磅減至93磅，還直言選港姐是自己兒時的夢想：「所以真係好可惜，不過大會好好，畀咗好多鼓勵說話我，或者下年可以再嚟過呢！」

Jocelyn雖是千金小姐，但絕無大小姐脾氣，相反待人相當親切和善，曾與張達明合作過《家和萬事驚》的她，得知對方在今年金像獎奪得「最佳男配角」一獎時，更親自整了一個很漂亮的蛋糕與對方慶祝，而達明接受訪問時，亦對Jocelyn讚口不絕：「佢喺《家》片入面飾演我孫女，佢演出好認真，亦好有氣質。」