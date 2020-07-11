港姐鬥身家！麥淑螢3千萬豪宅 VS 何孟珊300蚊酒店

新一屆港姐的兩位風頭躉麥淑螢（Mary）與「翻版黃心穎」何孟珊，前晚完成面試後同車離開，Mary家住何文田3,000萬豪宅，何孟珊則入住房價約300元的旺角區酒店，還要與友人夾份，對比甚大！

《2020香港小姐競選》前日在將軍澳電視城進行第二輪面試，晚上則直播網上面試，完成所有面試後，眾佳麗便乘搭專車抵達將軍澳一間酒店的門口，之後四散。鬧出裸照風波的Mary、何孟珊及范倩雯乘坐同一架的士離開，司機先駛至范倩雯位於九龍塘喇沙利道的豪宅，之後再駛往Mary居住的何文田豪宅，該處房價動輒2、3,000萬，Mary一落車就急急腳步入屋苑。

遊完豪宅區後，的士再駛往旺角一間三星級酒店，何孟珊拿着一袋二袋落車，其女友人早已在門口等候，從她手中接過物品後就齊齊上房休息，該酒店每晚房價約為300元，而且她與友人平分，認真抵住！

梁懿婷賣樓備戰？

而另一位候選佳麗梁懿婷則在社交網表示前日正值生理期，所以又肥又腫，又上載一張文件相及留言：「終於把房子賣好了，安心。」未知是否賣樓儲彈藥，迎接選港姐的挑戰！