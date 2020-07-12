【邪花入侵電視城】「唐僧孖寶」陳豪黎耀祥擋得住？

小心邪花！娛圈五光十色，人夫藝人萬一抵受不住誘惑，好容易千年道行一朝喪。陳豪與黎耀祥一直都是好好先生，就如唐僧一樣，他們接受東網專訪，更拍心口話從來沒有邪花埋到身，有冇咁堅先？

祥仔笑謂：「我天生冇條件吖嘛！我成日都唔想做唐僧！」豈不是成日都想曳曳？他說：「你睇吓我老婆幾放心，（成套戲最好艷福係你啦？）所以囉！監製見我現實生活冇，咪想滿足我囉！」陳豪即說：「我覺得我同祥仔都係屬於正直嗰啲，有啲乜古靈精怪唔會黐埋去，有乜見到唔對路就走，起碼唔會去到嗰一步，你會feel到有啲唔對路，佢試咗你幾嘢冇反應就唔會搞。」

祥仔聞言即說：「我連呢啲都冇添呀！我都唔明，乜嘢唔對路呀，冇呢啲喎！佢都話望到啲，我直頭望唔到。（吳啟華都話大陸好多都畀埋房冧巴？）我哋真係冇，真係唔知，我成日覺得呢啲係咪劇情嚟，拍戲先有，幾十年都未見過，啲人又話呢個圈好複雜，有幾複雜，飯都食唔到一餐，收工咪返屋企，直頭好似以前返學咁！差在未着校服，有幾複雜呀？我諗極都唔明！」

陳豪又指自己外表Open，但內裏其實傳統：「我都係抱住嗰㮔男女授授不親嘅態度，雖然當我演花花公子時都會開心，但我呢啲係樂而不淫，演戲同生活係兩樣嘢，現實生活我好怕醜，但當我去到做戲，攞正牌做壞蛋就唔同。」

同樣身為視帝，祥仔和陳豪於熱播劇集《殺手》中均演殺手角色，角色被多位女角圍住，甚有艷福，然而性格和遭遇卻是大不同。祥仔一開始就是一級殺手，於首集更有與台妹的攬錫戲，但之後就變成潦倒的低價殺手，最終振作重新出發。至於陳豪於劇中是一名有型兼收費昂貴的殺手，閒時於自己咖啡店沖咖啡和溝女，不用為生活奔波。

祥仔拍此劇時瘦逾15磅，講到拍足半年，演繹與外形都要多面化時，他說：「好好彩，好少劇可以完整地有晒前後期、有跌宕，早期係NO.1殺手，年少氣盛，少年得志，卒之搞到潦倒終年，（好辛苦，又要肥又要收身？）個肚係假嘅，但前期唔會好瘦，之後先fit，階段好多，（拍拍吓要去操好辛苦？）其實對我嚟講還可以，因為開工都會食少啲嘢，我係一個好鍾意食嘢嘅人，平時唔使開工喺屋企又或者同朋友出去食飯，你要我唔食嘢幾咁辛苦，反正我返公司開廠都係帶菜返去食。」

陳豪則較舒服，拍時不用拳拳到肉兼周圍跑，他即得戚笑謂：「舒服啲囉！祥仔慘啲，但係我都好辛苦㗎！要喺咖啡店溝吓女，Chok吓！大家都辛苦！哈哈哈...我嘅難度唔一樣，我要增磅，祥仔係要減磅，我要透過件衫將啲肌肉爆出嚟。」祥仔坦言此劇是入行最辛苦的一套l「最慘就係要跑，膝頭哥腫晒，我哋啲爛鬼殺手每次都要追九條街先殺到人，要跑到氣來氣喘，每次都係咁，我都要去針灸。（嘉欣硬踢你都好痛？）因為導演同武術要求都好高，我都話每次外景都唔知返唔返到屋企，啲打戲係一日拍一場或兩日先拍一場，就好似之前拍古裝啲武林大會咁，開工嗰陣又八、九月，啲汗係咁流，一收通告，吓！聽日又嚟過呀，我嚟唔嚟到㗎！過唔過到今日都唔知。」

二人亦有研究食物和運動配合的收身之道，陳豪說：「我不斷都有去Gym，食方面要配合，食雞蛋、雞胸同蛋白粉，要食4成碳水化合物，4成蛋白質同兩成脂肪，呢個先係黃金比例。」講到豈不是要日日帶住個秤出街？祥仔笑說：「我都有叫個工人秤，通粉100g幾多個卡路里，100g牛肉又幾多卡路里。」陳欬即給意見說：「雞蛋一隻8g唔夠，要食一排，但唔食黃。我拍《誇世代》時要除衫打拳，張繼聰就教我，嗰陣阿聰同我一齊做Gym，我哋鄰居嘛！之後就靠自己。我都冇停過操，我每次做完Gym就食牛扒，祥仔做完就食菜。」

兩位視帝於無綫都打滾多年，對於現時公司後輩，問他們又看好誰會有機會上位時，陳豪即說 ：「其實都多，浩信同展鵬都含含聲，（浩信同展鵬都含咗好耐！已經係視帝嚟！)再新啲我都唔係好認得，TVB入咗好多新血，有啲訓練班都多咗好多機會，咁就要靠佢哋嘅表現、自信心。」問知否誰是丁子朗？陳豪以為是張振朗，他說：「知......振朗知！」說到是丁子朗時，他知衰咗爆笑，跟住來一句Zero（殺手中角色）走音式英文：「Oh.....sorry.....」全場爆笑！

場地提供:香港瑰麗酒店

陳豪服裝:Theory