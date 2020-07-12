東方日報C2：黎耀祥陳豪唐僧上身絕招趕邪花

兩位視帝黎耀祥與陳豪多年來都是緋聞絕緣體，陳豪指「潔身自愛」背後，要時刻有警惕的心，發覺唔對路即避之則吉，絕不容許「邪花」埋身！至於祥仔笑言自己從沒女人敢埋身，故對「女星送上門」之事聞所未聞！

圈中出名好好先生的黎耀祥與陳豪（Mo），入行以來均零緋聞，就如「TVB唐僧」一樣，身邊沒有「蜘蛛精」埋到身，祥仔笑稱：「天生冇條件嘛！我成日都唔想做唐僧。（成日都想曳曳？）你睇吓我老婆幾放心。」Mo則表示與祥仔均屬正直之人，稍覺女星有「動靜」，會極速閃人：「我覺得我同祥仔都係屬於正直嗰啲，有啲乜嘢古靈精怪唔會黐埋去，見到唔對路就走，起碼唔會去到嗰一步。你會Feel到有啲唔對路，佢試咗你幾嘢冇反應就唔會搞。」

唔覺娛樂圈複雜

祥仔即笑言：「我連呢啲都冇添呀！我都唔明，乜嘢唔對路呀？冇呢啲喎！佢都話望到啲，我直頭望唔到。（吳啟華話內地有啲女星畀房號佢。）我哋真係冇，真係唔知。我成日覺得呢啲係咪劇情嚟㗎？拍戲先有，幾十年都未見過，啲人又話呢個圈好複雜，有幾複雜吖？飯都食唔到一餐，收工咪返屋企，直頭好似以前返學咁，爭在未着校服。」

Mo自言表面洋化，但其實內心非常傳統：「我係抱住嗰種男女授受不親嘅心態，雖然當我演花花公子時會開心，但呢啲係樂而不淫，演戲同生活係兩樣嘢，現實生活我好怕醜，但當我去到做戲，攞正牌做壞蛋就唔同。」

二人均於無綫熱播劇集《殺手》演殺手，有多位女角圍繞身邊，艷福不淺，但性格和遭遇大不相同。祥仔一開始是頂級殺手，於首集更有與台妹攬錫，但之後變成潦倒的低價殺手，最終重新振作再出發。他透露此劇拍足半年，瘦了15磅以上。談到演繹與外形都要多變，他說：「好好彩，好少劇可以完整有晒前後期、有跌宕，早期係No.1殺手，年少氣盛同少年得志，卒之搞到潦倒中年。（你又要肥又要瘦身，好辛苦？）個肚係假嘅，但前期唔會好瘦，之後先Fit，好多階段。（拍拍吓要操番Fit？）其實對我嚟講還可以，因為開工會食少啲嘢。我係一個好鍾意食嘢嘅人，平時唔使開工喺屋企又或者同朋友出去食飯，要我唔食嘢幾咁辛苦，反正我返公司開廠都係帶壺菜。」

計算黃金比例

至於Mo飾演有型、收費昂貴的殺手，閒時於自己的咖啡店沖咖啡、溝女，非常寫意。談到拍攝過程相對祥仔較舒服，不用拳拳到肉、周圍跑，Mo說：「我嘅難度唔一樣，要透過件衫將啲肌肉爆出嚟，要增磅，祥仔係要減磅。之前我有同佢分享計卡路里，我不斷做Gym，食嗰方面要配合，食雞蛋、雞胸同蛋白粉，要食4成碳水化合物、4成蛋白質同兩成嘅脂肪，呢個先係黃金比例。」

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