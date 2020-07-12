白羊：辭令較佳，加上人緣及桃花運較旺，有利交朋結友。與伴侶多交流，助增進情誼。

金牛：工作壓力雖或較大，鬥志及情緒稍遜，但財運較佳，開單、簽約等宜一鼓作氣。

雙子：人氣極佳，人緣及桃花運旺，親子及感情生活較佳。開單、簽約等較利好宜積極。

巨蟹：精神狀態較佳，鬥志亦旺，有利增進及改善與家人關係，宜趁機多交流及多會面。

獅子：社交運佳，到哪裏也可以交朋結友，廣結善緣，出門、公幹、出勤等均較利好。

處女：事業運佳，正財運回升，求職、轉職及謀事等機遇不乏，具貴人運，宜加以善用。

天秤：求職、謀事等或有阻力，但出門、出勤、公幹及海外項目等進展較佳，宜積極。

天蠍：工作運雖或帶點不穩情況，但求變心及鬥志較盛，有助開拓新境況，宜勇於嘗試。

人馬：偏桃花較重，親子及感情關係略為不穩。戀愛運佳，攜眷社交聯誼，助增進默契。

山羊：事業運稍佳，體能暢旺，現職工作進度理想。但求職、轉職及謀事等需多予耐性。

水瓶：人緣及桃花運佳，親子及感情關係將較和順，但辭令及思考力稍遜，需注意溝通。

雙魚：情緒及家庭運回穩，雖戀愛運略為不穩，但對夫妻及婚姻生活將較能投入享受。