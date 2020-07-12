AEON屯門店　全新形象　重新出發

【營業資訊】AEON屯門店早於1998年進駐新界西北，已扎根屯門廿二載，多年來區內顧客帶來一站式的購物消閒體驗，同時見證區內的發展及居民生活之進步。AEON屯門店於2020年7月重新開業，繼續為顧客提供優質的商品和服務。

為實現AEON「一切全為顧客」的承諾，滿足顧客不斷變化的需求，AEON屯門店從2月起進行改裝，按照顧客的生活模式重新規劃布局，以「玩」、「食」、「住」作為樓層主題，特色包括：重新規劃以小孩為主角的「KIDS REPUBLIC」；匯聚運動及戶外用品的「Sport & Travel」；薈萃世界各地美食的「Food Marché」； 引入採用日本麵粉及其他高品質食材的 AEON 自家品牌麵包店「Cantevole」；集合家庭生活用品的「HOME LIVING」，並引入 AEON自家家居生活品牌專門店「HÓ ME CÓ ORDY」，包羅萬有的「Living PLAZA by AEON」，為顧客帶來全新的主題式購物體驗和新驚喜。

AEON 屯門店全新「玩」、「食」、「住」三大主題特色包括：以小孩為主角，為實現孩子健康生 活和快樂成長所需而設的「KIDS REPUBLIC」；匯聚運動及戶外用品的「Sport & Travel」；薈萃 世界各地新鮮食材及人氣食品的「Food Marché」超市；採用日本麵粉及其他高品質食材的 AEON 自家品牌麵包店「Cantevole」；及集合優質家庭生活用品的「HOME LIVING」；更引入 於去年年底才正式登陸香港的 AEON 自家家居生活品牌專門店 「HÓ ME CÓ ORDY」第五間分店，及包羅萬有的「Living PLAZA by AEON」。另外，店內增設了更多自助付款機，縮短顧客付款時間，令顧客能夠享受更方便、更驚喜的的主題式購物體驗。

AEON 屯門店

地址：新界屯門屯順街1號屯門市廣場1期地下、地面高層及1樓

電話號碼：2452 7333

開幕日期：2020年7月10日

營業時間：早上8時半至晚上10時半（UG/F Food Marché）；

早上10時至晚上10時半（1/F及G/F綜合百貨）