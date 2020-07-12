【心理測驗】2020下半年的戀愛預告

玫瑰花是象徵愛情的花朵，對於單身的人來說也蘊含着愛情的預告。（互聯網）

2020年已經過了一半，不知大家今年的桃花運如何呢？是桃花朵朵開還是連花瓣都看不見？So sad。單身的朋友，如果想知道自己下半年有沒有機會出Pool，不如先玩一玩心理測驗，看能不能成功脫單，有時候，真的很靠你自己的戀愛心態去改變現況啊！

【問題】

憑直覺去選，以下四種顏色的玫瑰花，你會選擇哪一種？

A.藍色玫瑰花

B.紅色玫瑰花

C.粉白色玫瑰花

D.香檳色玫瑰花

【結果分析】

A.出Pool機率90%

藍色給人一種沉着冷靜的感覺，理性的你可能沒有故意把心思放在戀愛上，但在相處之中卻散發着魅力，吸引了不少追求者，並且很有可能在今年裏會紛紛表白。所以如果你願意的話，出Pool的機會可以說是相當大。

B.出Pool機率10%

冷艷的紅色也代表着熱情，但這份熱情只會對一個人。對你來說，再多的愛慕都比不上兩情相悅，你要遇到百分百對的哪個人，並不是一件容易的事。或者有很多人暗戀這樣的你，但都因為你的冷漠而卻步，玫瑰花的刺不是人人都願意嘗。

C.出Pool機率70%

粉紅色是愛情的顏色，偏粉偏白也是不錯的選擇。對於愛情你既想擁有，但也不會強求。如果不是有所經歷，不容易動心。或許會有這麼一、兩個人在你身邊伴徊，或者有過曖昧，但是向前還是向後，最終還是看你的一念之間。

D.出Pool機率40%

淡雅的香檳色十分溫柔，甚至有一點的內向。你的桃花運十分的穩定，不會很多，因為要經過相處才有進一步的可能。這份感情十分細水長流，但對方卻不一定是你的選擇，是因為了解而做朋友，還是做戀人，一切都是未知數。