布魯克林證實訂婚騷鑽戒　傳來年搞兩場盛大婚禮

英國萬人迷前球星碧咸（David Beckham）21歲大仔布魯克林（Brooklyn Beckham）日前傳與美國富二代妮歌娜佩絲（Nicola Peltz）訂婚，消息傳出後，雙方於社交網站貼二人訂婚照留言證實兩周前訂婚。布魯克林形容自己係世上最幸運男人，承諾他朝一日成為最佳老公同老竇。而妮歌娜亦留言指未婚夫令她成為世上最幸運女子，並期待與他共度餘生。妮歌娜更爆照片是布魯克林的9歲妹妹夏柏（Harper）操刀拍攝！

至於布魯克林的家人包括兩位細佬、母親Victoria亦有於社交網站宣布喜訊，其中未來奶奶Victoria留言說：「最令人振奮的消息！！我們不能更開心布魯克林和妮歌娜佩絲將結婚！祝你充滿愛以及一生快樂🙏🏻我們全部都好愛你倆。」據知布魯克林介紹未來外父母給父母認識後才向女友遞上由他設計值25萬英鎊的5卡鑽戒求婚，更揀正在父母結婚21周年前周末求婚，別具意義！有傳二人計劃於來年夏季或初秋在英國以及美國佛羅里達州舉行兩場大型婚禮。

有家人的朋友說：「所有人都替他們高興。布魯克林一直仰慕合共已經結婚70年的父母和祖父母，這就是他想要的。碧咸夫婦都好興奮。他們覺得他終於遇上一個女子不是為了他的名氣和金錢。事實上，她家人的身家令碧咸相形見絀。」據知碧咸夫婦的身家高達3.35億英鎊，妮歌娜父母Nelson以及Claudia身家仲勁估計高達13.4億英鎊！