虛擬教練　植入「魔鏡」操肌　

今時今日，疫情橫行，連去健身室操肌，都變成「風險」活動，在家又無教練指導，要怎樣有效操肌？不用擔心，科技日新月異，現在最新操肌器材，已漸趨「智能化」，例如像「魔鏡」一樣的健身產品The Mirror，已植入虛擬教練，它外表跟鏡子無異，但它其實是一塊40吋1,080p屏幕，除了會實時反射用家的動作，更會同步播放私人教練影片，對矯正動作十分有效。它還內置有氧運動、重量訓練、瑜伽、拳擊和伸展等超過20種教學，如同十八般武藝精通，真可以一個「教」十個。

網址：mirror.co

動作傳感環

若你不喜歡用鏡，或可試試用Moov Now智能手環，它也一樣集結了7種運動教練課程，包括健走、游泳、單車、瑜伽、拳擊等，內置傳感器會感知用家的動作，當動作不正確或鬆懈時，會給予適時的語音提醒及鼓勵；另外還有Moov HR版，可測量用家運動時的心跳。

網址：moov.cc

調校式壺鈴

而JAXJOX KettlebellConnect就是一款「六合一」調校式壺鈴，撳個掣便可在12~42磅重量中選擇，寬闊的手挽使用起來極之舒適，還可配合專用App追蹤動作次數、動作組、重量、時間和力量數據等，猶如一位智能教練，伴你身邊。

網址：jaxjox.com