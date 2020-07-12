送上門點算好？娛圈男星出招抗邪花

唔係個個人都咁容易抵受誘惑，特別喺娛樂圈生活五光十色，對於已經名草有主嘅男星，開工嗰陣，畀女演員主動埋身，除咗性暗示外，仲引誘上酒店房，招數層出不窮，相當進取，少啲定力都唔掂呀！早前兩個出晒名嘅好好先生陳豪同黎耀祥，就拍晒心口話可以力抗邪花，做「唐僧孖寶」咁話，其實仲有唔少男星都好有定力，唔係咁容易上當嘅！

馬國明

視帝馬國明早前認戀湯洛雯，成為全城熱話，有拖拍嘅佢，自爆喺內地拍劇嗰陣，曾有女星主動提供酒店房號暗示過夜，佢即拒絕話：「一定唔會，一陣入去成班麻甩佬捉你黃腳雞，通常都係跣你，唔係愛你！」相信睇到馬國明定力十足，湯洛雯肯定都好放心啦！

陳小春

藝人陳小春試過喺佢結婚咗後兩年左右，喺北京拍攝電影期間，獲同劇二、三線女星力追，傳短訊、照片兼大獻殷勤，事後佢自揭事件，令女方知難而退，呢招真係足以嚇走晒啲，狂風浪碟先！

何潤東

喺2013年，台灣型男何潤東出席活動時，自爆曾有內地女演員「送上門」：「她跟我說晚上12點後可不可以到我房間，要求我教她健身，不過我都拒絕。」嘩真係送埋上門都唔「食」，想唔話佢係好仔都唔得呀！