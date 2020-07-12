【躺着也中槍】50 Cent慰問韋史密夫反被粗口問候？

荷里活巨星韋史密夫（Will Smith）亮相老婆珍達娉琦（Jada Pinkett Smith）主持的社交網站節目，珍達承認傳聞4年多前與男歌手August Alsina有染一事。節目曝光後，韋的歌手好友50 Cent私訊慰問他卻被對方爆粗鬧！

50 Cent昨日於社交網站公開與韋史密夫前日的pm截圖，他留言說：「Yo，韋你冇事嘛？」韋回應：「我冇事，我感謝你嘅關心。我嘅兄弟。」之後50再問韋：「點解佢（珍達）喺節目所有人睇住之下講俾你聽啲咁嘅Ｘ嘢？」韋再回應：「我哋之前分開，所以佢有佢做我有我做。」50唔識死再追問韋，韋即時撻着回應：「Ｘ你50。」50即回應說：「等陣，我做咗咩嘢？」

珍達爆料除了惹來明星好友關注之外，Fans亦在社交網站熱切討論！珍達的Fans認為韋史密夫亦與《自殺特攻：超能暴隊》（Suicide Squad）拍檔女星瑪歌羅比（Margot Robbie）也有一腿！據知自珍達節目曝光後，瑪歌成為社交網站的熱門搜尋人物。即令網民懷疑她與韋是否有染？更有網民上載多張韋與瑪歌表現親密的照片。二人除了在《自》合作過亦在電影《千騙萬化》（Focus）中合作過。瑪歌於2016年12月與Tom Ackerley結為夫婦。