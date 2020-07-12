《哈利波特》魔法糖果　戴得唔食得！

有看過《哈利波特》書籍和電影的，相信都記得哈利、榮恩及一眾巫師都愛吃魔法糖果（甜點）。身為麻瓜（故事中對沒有魔法人士的統稱）的你，又敢唔敢將這些怪味魔法糖放入口？如果不想太重口味，只是將這些巫師界美食戴上身，你又有膽嗎？

話說日木公認的聯名大王U-TREASURE，繼兩年前與《哈利波特》聯名推出金探子鑽戒和魔杖頸鏈後，近日再度聯手，將魔法世界中擁有高人氣的兩款魔法糖果打造成配飾。其中一款頸鏈，設計意念便來自哈利在霍格華茲特快車上所買的人生第一盒「朱古力蛙」，神還原的造型配五角形寶石包裝盒，精緻又可愛。此頸鏈備有金、銀和18K三種材質，售價由千多至4千多港元不等。

至於另一款戒指，就取材自榮恩常吃的「柏蒂全口味豆 」。俗稱怪味豆的多色軟糖變成立體戒指，一顆顆豆子在正中央堆疊，看起來相當繽紛，不過密集恐懼症患者就可能一見就怕怕了！它一共有18K金和銀兩個款式，售價由千多至8千多港元，麻瓜粉絲想入手，就要上官網看看。