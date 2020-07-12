果然有料到：要食杧果？就要食當造人氣台日種

來到夏天，是水果豐收的季節，香甜軟腍的杧果絕對是受歡迎的水果之一，港人常吃的就有菲律賓和泰國出品的水仙杧、呂宋杧等，油麻地一個果欄店主Gigi指，近幾年台灣和日本的杧果備受熱捧，一次等她介紹幾款現時當造的台日杧果。

台灣愛文杧

由現時至8月中都有，它是原熟杧果，外皮較橙紅，肉質飽滿，買回來不用擺放就可以即吃，入口香甜而滑身，多汁而無渣。

台灣夏雪杧

非原熟杧果，市面上可見有青綠色的果實，擺放一段時間才會成熟，只當造4個星期，價錢較高，是當地第一種有身份認證的杧果，和台灣其他杧果比，是最多果汁和最濃郁的出品，果汁帶少許渣，由現時至8月初有得賣。

日本宮崎杧

由現時至7月尾供應，是日本最頂級的杧果，一樹一果天然種植，外皮紅噹噹，集合清甜、多汁、無渣等優點，特點是杧果上會有編號以驗明正身，若然是最頂級的宮崎杧果，會命名為「太陽之子」，去年2個「太陽之子」在日本拍以50萬日圓（HK$36,107）高價成交，可謂十分矜貴。

在揀選杧果時，留意果椗，如果滲出糖漿的話代表已成熟，杧果表面有少許黑點不代表壞掉，而是代表完全成熟，可以吃了。