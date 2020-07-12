本日日本：玩盡經典遊戲！世嘉出迷你街機

想重溫細個跟同學打街機的時光？但今時今日機舖賣少見少，確係有一定難度。不過，遊戲廠商世嘉（SEGA）日前宣布於12月推出的Astro City Mini迷你街機，當堂令大家可以再次感受昔日的打機樂趣！簡單講，此機乃將世嘉於1991年推出的街機Astro City機殼以1/6的Size推出，大小約120mm × 170mm × 170mm，包含3.97吋內置屏幕、操控桿、6個按鍵，可以直接遊玩，亦可通過HDMI連接到電視上遊玩，還有兩個額外的USB插槽，可以連接另外購買的操控手掣。而Game迷最關心的，莫過於機內有甚麼遊戲可玩？據知會內置36款街機遊戲，目前公布了當中10隻遊戲，包括「Alien Syndrome」（異形特攻隊）、「 Alien Storm」（異形風暴）、「 Golden Axe」（戰斧）、「Golden Axe: Revenge of Death Adder」（戰斧2）、「 Columns II」（寶石方塊2）、「Dark Edge」（黑暗邊緣）、「Tant R」（龍鳳神偷）、「Virtua Fighter」（VR戰士）、「Fantasy Zone」（幻想地帶）及「Altered Beast」（獸王記），當中不少可算係世嘉當年的代表作，希望之後公布的26隻有更多驚喜。售12,800日圓。