Yummy！夏日扮靚要「食」水果？

對吃貨來說，最大心願一定是嘗盡世界各地的美食吧！但鑑於目前疫情反覆，外遊機會渺茫，與其呻慘不如改變心態讓自己開心；選用加入水果或美食香氣或成分，甚至以食物為包裝設計的美容產品或香水，讓自己一邊扮靚，一邊感受歎盡國際美食的樂趣？

渾身都是杧果糯米飯氣味

若大家之前有去泰國清邁旅遊，或曾買過由當地小眾品牌推出Journal杧果糯米飯香水作手信。它的前調是金杧果、椰奶和烤椰子，中調是香草，而後調則是沉香和藏紅花。對於愛好泰國甜品的絲打來說，其氣味不但夠香甜，而且也輕易讓人回想起過往的泰國之旅。

眼妝飄來榴槤之香

如今貓山王榴槤不僅能吃進嘴裏，還能塗抹在臉上，榴槤迷會喜歡嗎？由馬來西亞化妝品品牌Elianto早兩年曾推出榴槤味系列化妝品，包括括眼影、粉餅、潤唇膏、口紅、香水等。此系列一推出即大受歡迎，小編尤其喜愛當中的榴槤麝香王眼影，因它不但注入了這款水果之王的香氣，更以榴櫣的黃色為主色，使用之時能讓人有品嘗榴槤的滿足感。

西瓜敷得又補濕

Glow Recipe由Sarah Lee和Christine Chang於2014年11月聯合創立，最初只是一個專門搜羅天然成分護膚品的網站，後來於2017年正式成立品牌，推出自家護膚品。特別推介其王牌作－西瓜發光粉紅果汁補濕霜和西瓜發光睡眠面膜，都是經常熱賣斷市的護膚良品。

眼睛吃菠蘿

香港的夏天出又濕又熱，加上近日大家都口罩不離面，經常一出門不久便泛油溶妝。建議大家選用這一款Za粧自然無瑕粉餅旺來限定組，它在台灣一推出即爆紅，除了因為採用了日本獨家的潤澤粉末配方，可修飾毛孔、改善暗沉和膚色不均，用後不會有厚重感和卡粉的問題外，包裝上的菠蘿圖案也很養眼，讓人想起夏天的水果餐，感覺清爽！