楊明讚「第一次」快手　陳曉華淚崩驚NG

藝人楊明在新劇《迷網》中與「新歡」陳曉華（Hera）及「舊愛」高海寧（高Ling）合作，他表示與高Ling有默契得毋須言語，Hera則美貌與智慧並重。而首次拍劇的Hera獻出人生首場喊戲，楊明大讚她喊得淋漓盡致！

由楊明、高海寧與陳曉華主演、王偉仁監製的無綫新劇《迷網》，將於今晚八時三十分在翡翠台播出。科技發達看似將人與人的距離縮短，但人際關係卻逐漸疏離，網絡及電話騙案與日俱增，劇中楊明與Hera飾演網絡安全及科技罪案調查科警員，打擊各種科網騙案；另邊廂高Ling卻不自覺墮入網上情緣騙案中！監製希望透過此劇警惕觀眾善用科技的同時，亦要小心跌入虛擬世界陷阱。

極速培養感情

面對舊對手高Ling與新人Hera，楊明坦言與高Ling再合作默契十足：「唔需要講啲乜，大家拍得好舒服，好放心去演。」至於Hera，他笑言港姐果然美貌與智慧並重：「佢開頭有啲緊張，但好快上手，背對白好勁。見識到佢演喊戲好淋漓盡致，之前睇劇本有啲擔心佢，但佢好專業，好快培養到感情，相信觀眾會對佢有好高評價。」

今次是Hera的處女劇，她坦言起初給自己很大壓力：「我以為唔可以NG，但愈唔想就愈係NG，令我更加緊張，怕拖累同事遲收工！不過同事對我好好，會安慰、支持我，拍到後期好放鬆。」最深刻是人生第一場喊戲，她說：「當日由夜晚拍到凌晨5點先拍完呢場喊戲，我又攰又餓，但估唔到自己會咁投入。」她感激監製給予機會，開拍前及拍攝中也會給她意見去改善。

高海寧放低理性

另一女主角高Ling飾演婚禮統籌師，對愛情充滿憧憬，與丈夫黃祥興、舊愛楊明及網友有各種感情轇轕，她坦言最難是要拿捏好角色對三個人的不同感情：「因為我係一個好理性嘅人，但角色係純感性，所以我最初同監製爭拗過，劇中情況係咪有可能發生，監製話現實有類似案例，要我放低自己嘅角度。」

富二代勁歎？朱敏瀚跳海掛彩

朱敏瀚在劇中飾演富二代，屬於「高富帥」，與陳曉華是一對小情侶，然而誤墮投資騙案，改寫一生。他笑言拍攝時非常輕鬆：「因為講我係有錢仔，所以經常着西裝，喺室內歎冷氣。」但當中也不乏撞車及跳海場面，已非首次跳海的他甚有經驗，但也難免緊張：「當日喺赤柱碼頭跳落海，都幾高，而且天氣凍，上岸時又畀蠔殼刮損手腳。劇組有問我使唔使替身，但我話想親身上陣，我識游水，現場又安排咗救生員，所以好安全。」

街坊拉隊搞笑 姜大偉被跣買A貨

此劇以查案為主，但也有溫情及輕鬆一面，監製特意安排了一班老街坊，為嚴肅的查案戲增添熱鬧氣氛，當中姜大偉與馬海倫飾演楊明父母，姜大偉是藥材舖的中醫師兼街坊會主席，馬海倫則是退休警員，其中一幕講到姜大偉想拆穿有人賣冒牌健康產品，怎料自己反過來中招，鬧出笑話！