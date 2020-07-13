疫情加劇謝絕上門探B！陳山聰「走佬袋」跟身

藝人陳山聰、陳展鵬、吳家樂與唐詩詠昨午現身土瓜灣，為無綫新劇《超能使者》開工。劇情交代家樂綁架自己骨肉，向姨仔詩詠索取贖款後拒交人質，搞到山聰及展鵬找他理論，三人追逐時差點出車禍！

新手爸爸山聰拍攝時相當賣命，笑指今次「撞車」小兒科，相信自己可以應付，絕對不會「夾硬嚟」。談到囝囝，山聰冧爆說：「依家我通頂收工返到屋企、佢啱啱起身食奶，大家可以互動10分鐘！疫情突然加劇，太太拒絕親朋戚友上門探B，而我就要執定『走佬袋』跟身，收工要先喺公司沖涼，揸車返到屋企入房再沖多次，先可以接觸BB，小心為上。」談到BB中文名，山聰透露已有眉目：「長輩畀咗啲名我揀，其中個『軒』字係我由細到大都好鍾意嘅，算係種緣分，但要畀太太最終決定，我諗個零禮拜後可以話畀大家知！」

同場的詩詠突然消瘦不少，她透露與茹素有關：「留家避疫真係肥咗，一開工發現展鵬佢哋個個戒鹽、戒糖收晒水，我企喺佢哋隔籬『好大隻』，所以約兩個月前開始食素，戒肉戒鹽後即刻覺得身體輕咗好多。（煞科食餐飽？）我想繼續（茹素）落去，又真係唔係冇嘢食可以揀，唔算太難。」談到今次角色歇斯底里，詩詠坦言經常捱打：「頭先先畀家樂推跌咗！咁我寧願畀人打好過我打人，好似早幾日我打展鵬，唔覺意打中佢個鼻，內疚咗好耐。」