東方日報C1：楊秀惠美容王國營業額過億惹質疑

藝人楊秀惠今年5月宣布與無綫結束16年合作關係，有傳因受冷待而無奈離巢。美容王國版圖愈做愈大的她，日前拍片自爆網店5年營業額過億元，並指生意讓她一筆過還清無綫的預支酬勞，成功換取自由身，惟即遭網民圍攻，質疑億元童話是「老作」！

在劇集《十八年後的終極告白》飾演聾啞人士、獲網民大讚演技出色的楊秀惠，《十》劇成為她最後一部劇集，她於今年5月宣布離開無綫，結束16年合作關係。今年4月誕女的她，離開無綫時有傳被冷待而賠錢走人，其實她是想有更多時間照顧女兒，以及集中火力打理其美容王國。前日她上載一段名為《我是如何在網上商店賺取一億元》的短片，分享成立網店的經驗助人創業，但卻成網民圍插的焦點！

強調非炫富

2014年，楊秀惠與父親合資7位數在銅鑼灣開設樓上美容店，代理多個美容產品，後把事業版圖擴大，在澳門、馬來西亞等地開設分店，並進軍網絡。片段中，她指網店開業至今投資了7位數字，在4至5年間透過三個網上銷售系統，賺取超過1億港元！她還展示其中一個網上銷售系統的數據截圖，顯示終身銷售金額（Lifetime Sales）達8,615萬港元。

楊秀惠解釋逾億元全球網上生意額並非淨賺，是未扣除入貨、網上廣告、網絡系統及日常維修等支出，又強調並非炫耀，只是不少朋友及粉絲一直向她請教創業之道，故分享自身經驗幫助他們，她說：「一個流量大嘅購物平台，租伺服器同緊急維修等等，呢啲使費唔少得過一個1,000呎香港店舖1個月嘅租金。呢幾年投放網上廣告嘅費用，足以喺香港Full Pay一間三房全新單位，呢個單位係香港區、九龍區定係新界區？我保留少少神秘感。」

被寸「楊晒命」

生意上軌道，楊秀惠稱為她帶來財務自由，可以選擇自己喜歡做的事：「例如過去幾年，我推咗好多可以做主角嘅劇集，我選擇咗將TVB預支畀我嘅人工，一大筆錢還番畀TVB。其實如果我選擇喺TVB做，係唔需要還呢筆錢，但我選擇做鍾意做嘅嘢。」又坦言創業期間備受質疑：「如果你想成功創業，就要有一個思維，就係『Ignore the naysayers』（不要理會反對者），唔好理話你唔得、質疑你嘅人，例如我被人問：『你識得傾代理咩？』、『你一個女仔真係搞得掂？』、『你個品牌冇人識，邊個會行入嚟買？』我會接受善意批評改善自己，但冇可能要100個人全部都鍾意你。」

片末，楊秀惠更「預測」一定會受質疑：「會有人留啲唔善意嘅批評，例如話：『假嘅！』、『呃人嘅！』、『唔知有咩企圖！』就算我公開所有數據證實係真，都會有人話係假。」如她所言，短片播出後，雖有網民讚她是女強人，但也有不少網民指她誇大其詞，寸她是「楊晒命」：「扮嘢」、「炫富呀？晒命咩！」、「誇X張」等。

楊秀惠昨日回覆本報，被問「一筆清」還給無綫的預支酬勞金額多少，她稱雙方有口頭協議，不能公開：「只可以話係雙方都同意、滿意嘅安排，好感謝TVB體諒。」至於在片中所指足以買三房單位的廣告費，她堅持賣關子：「只可以講係8位數。」

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