BTS上半年賣碟稱王　TWICE膺最高銷量女團

爆紅全球的韓團防彈少年團（BTS）出道7年，於過去兩年揚威國際音樂頒獎禮，又經常穿梭歐美舉行巡唱吸金，即使上半年受疫情影響取消世巡，卻無損組合於海外的人氣及聲勢。

七子於今年2月推出第四張專輯《Map of the Soul:7》，除了於韓國大賣逾426萬張稱霸當地樂壇，更於美國熱銷55.2萬張，力壓加拿大唱作男歌手The Weeknd於3月發售新碟《After Hours》錄得的40萬張銷量，榮登美國樂壇上半年專輯銷量榜冠軍，亦是當地上半年唯一一張打破50萬張銷量的唱碟。至於美國新紮天后Halsey與Lady GaGa，各自於5月推出的新碟，至今各售出26.6及26.4萬張銷量屈居第3、4位。

韓國方面，韓團Seventeen上月推出第7張迷你專輯，火速突破120萬張銷量，屈居BTS之後，打入當地上半年唱碟銷量榜No.2，排第3位的是男團EXO成員伯賢，他於5月推出的Solo碟，截至上月底突破百萬張銷量，總銷售額高達1億港元，成為上半年最高銷量Solo歌手。其師弟組合NCT 127及NCT Dream分別以78及62萬張銷量排第4及5位。而上月推出新碟《MORE & MORE》的TWICE，至今錄得56.3萬張銷量進佔第6位，力壓取得51萬張銷量的IZ*ONE稱冠女團。日本方面，BTS以42.9萬張銷量，揮低眾日本歌手稱冠當地Oricon上半年專輯銷量榜。