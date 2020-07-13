PERFETTA 高保護口罩　市場價最低

【特約報道】這幾天疫情又似反彈了，大家切勿掉以輕心。全球還有不少國家同樣面對疫情考驗，消費者在這期內最關注是其佩戴口罩規格及保護功能，確保防疫效能不失。PERFETTA 越南品牌正關注真正保護功能，不以劣質取代，亦堅持以高保護功能 LEVEL 2, LEVEL 3, 真正保護及防疫達致99%，防護這新冠肺炎病毒。作為總代理，接上幾天反應熱烈，我司 ACESTAR CONCEPT LIMITED (www.acestarconcept.com Tel: 2412 9333，WhatsApp 5435 8355)以同樣宗旨， 繼續維護廣大市民利益，以最優惠最低價批發最高防護性口罩，以防目前每天需要。品牌認真度，毋庸置疑，而產品誠心以不賺錢方式推介用家:

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