佐敦18歲兒子發高燒緊急送院　情況危殆

英國巨胸模特兒女星佐敦（Katie Price）的18歲大仔夏菲（Harvey）前晚因攝氏42度發高燒以及呼吸困難而被緊急送院，醫生向佐敦表示夏菲目前情況危殆，會有心臟病發或內臟功能衰竭的風險而導致昏迷。

由於疫情下醫院禁止探訪，佐敦亦因不能夠在深切治療房（ICU）陪伴兒子過夜而大受打擊。據知佐敦已作最壞的打算，好友指由於夏菲天生患有罕見遺傳疾病導致體重急增以及行為問題，而他本身亦有自閉兼失明，所以她一直已有準備兒子會早逝，她嘗試強裝堅強，但其實感到冇助。而目前醫生首要工作就是要將夏菲的體溫下降。

夏菲緊急入院的消息傳出後，佐敦昨晚亦於社交網站留言證實兒子入ICU消息之餘，並感受救護服務以及醫院工作人員的迅速反應令兒子情況穩定。據知今次是夏菲兩星期內第二度入院，之前他出席妹妹Princess生日時感胸口痛送院。事後佐敦受訪指醫生警告她兒子必須要減肥否則有心臟病發死亡的風險。

夏菲是佐敦與英國曼聯前球星約基（Dwight Yorke）所生，而她與兩位前度Peter Andre以及Kieran Hayler均育有四名子女。