鄧美欣愛冇膽　拒絕姊弟戀

26歲無綫藝人鄧美欣藉參選《2018香港小姐競選》而入行，最近獲派在無綫節目《娛樂大家》擔任「娛樂女郎」，以甜美笑容成功吸引網民眼球！怕怕醜醜的她，透露居然曾在中學時期主動向師兄表白，不過卻失敗收場：「當時好仰慕一個校隊隊員，身邊朋友鼓勵我去表白，仲幫我交封情信。但佢收到之後冇任何表示，不過好彩冇當面拒絕，咁我都仲有幻想空間。以前年輕好大膽，不過依家就冇可能啦！」

去年初有傳她暗撻《愛．回家之開心速遞》中的小鮮肉「朱凌凌」吳偉豪，兩人年齡相差5年，她亦迅速「落閘」拒絕姊弟戀：「暫時冇發展空間，佢太細個啦，我呢一刻接受唔到！我睇新聞先知佢年紀仲細過我細佬，感覺上就好似要我照顧番佢！」兩人傳出緋聞後，她坦言見面時有些尷尬：「平時我哋見面都有打招呼，但新聞出咗之後，我一見到佢有啲怕醜，但佢都有主動同我傾偈。」

鄧美欣目前仍是單身，笑言拍拖經驗尚淺：「我總共拍過兩次，不過依家都唔想拍拖住，有男朋友就冇晒自由。（有咩擇偶條件？） 我鍾意孝順、高過我、年紀大過我、可以保護到我，如果係圈中人就最好唔會有緋聞，希望佢家底清白！」

年齡：26歲

三圍：32-24-34

身高：1米70

作品：《娛樂大家》

嗜好：行山、健身、下廚