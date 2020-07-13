《歡樂合唱團》女星仍未尋回　舊拍檔望組隊親自營救

憑美劇《歡樂合唱團》（Glee）走紅的女星Naya Rivera上周與兒子於加州Piru湖外出坐艇時失蹤，至今差不多一星期Naya仍未尋回。演員前夫Ryan Dorsey前日抵達她失蹤的地方協助當地警方搜救。除了有Naya的Fans自告奮勇希望親自協助搜索之外，她的《歡》舊拍檔女星Heather Morris前日亦於社交網向警方留言表示想與朋友一同去搜救！

她說：「我明白你的隊伍以他們的能力已作出一切搜索，但是我們感覺到冇助以及冇力，並想用任何方式協助。我今日已留下訊息給有關拯救部門，我會明日再致電給他們。謝謝。」不過警方隨即亦於社交網站留言警告指個湖目前已關閉同埋該處有危險，呼籲Fans不要去幫手，他們不想到時要拯救隊員要拯救他們。

另方面，有網民翻出Naya與同劇女星Lea Michele不和的舊聞翻炒，並瘋狂攻擊Lea指她並未為Naya一事發言，令她不堪壓力而最終決定刪社交網站。Naya曾於自傳中講過與Lea不和，指Lea紅咗之後沒有理會她。