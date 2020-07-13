至尊狂迷示範DIY　密實袋變斜孭袋

世界各地經常都冒出好多所謂Supreme Fans，有人以快入手取勝，有人以數量稱霸，甚至更多是用各種方式糟蹋Supreme單品來呃Like。但Eric Whiteback絕對是有腦又有Heart嗰種，經常DIY令自己擁有的Supreme單品變得更特別，甚至於個人網站將DIY單品出售。（互聯網）

每一季，Supreme都例必推出一啲你估佢唔到莫名奇妙嘅聯名單品，今季最讓人意想不到的當然就係OREO夾心曲奇餅同Ziploc密實保鮮袋，本身兩者都係平常不過的東西，但加咗個Supreme字樣之後當然大家就瘋狂搶購兼炒賣圖利啦！

日前，擁有數百件Supreme單品的收藏家Eric Whiteback於社交平台就發放了一段DIY短片，將呢個本身都已經好實用的Supreme x Ziploc密實保鮮袋，Upcycling改裝成為一個孭得上手的Shoulder Bag，見佢三兩下手腳就完成縫紉工序，而最方便的地方係唔使專登為個袋搵拉鏈或者啪鈕，直接用返密實袋「Zip Zip」開口設計就得（仲有防水效果），睇完係咪好想嗌阿媽幫手車返個？