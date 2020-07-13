終年27歲　貓王外孫吞槍自殺身亡

美國女歌手麗莎瑪莉（Lisa Marie Presley）的兒子即貓王皮禮士利（Elvis Presley）外孫Benjamin Keough，昨日在加州Calabasas寓所吞槍自殺身亡，終年27歲。

Benjamin是麗莎瑪莉與音樂人前夫Danny Keough所生，而他的家姐Riley Keough亦是影星，事後麗莎的經理人Roger Widynowski受訪指她對兒子身亡完全心碎大受打擊，但嘗試為11歲孖生女兒以及大家姐Riley而保持堅強，她好愛兒子是其人生中最愛。

Benjamin向來低調，他因長得與外公貓王相似而惹來談論，就連母親麗莎都曾指兒子與外公好相似吸引人注視要求合照，她更曾為兒子創作歌曲《Storm and Grace》，Storm是兒子的中間名，Ben本身亦與外公以及父母一樣係音樂人，2009年以500萬美元與唱片公司簽約出五張大碟，不過當時唱片公司否認，而他亦有在幕前演出過，最後一次與家人一齊公開露面是2017年外公貓王離世40周年在故居恩典園舉行的紀念活動，去年6月麗莎瑪莉公開家庭照。