李紫昕開Live蝦碌事件多　被燈架敲中頭勁驚險

唱兒歌的李紫昕（Purple）憑音樂劇《國王與我》原聲大碟榮獲「第十一屆華語金曲獎」頒發「年度最佳原聲配樂」及「唱片大獎」，由於疫情關係，頒獎禮亦改為網上公布及頒發。

Purple表示唱片超過20首歌曲，作曲填詞監製由她一手包辦，她說：「記得製作《國王與我》音樂劇嘅時候，面對好多製作上嘅困難。劇本都已經改咗超過20次。雖然挑戰好大，但有好成績，又獲得肯定，幾辛苦都係值得嘅。」

最近除了開始忙碌於11月音樂劇的準備工作之外，因為疫情關係，她每星期都會在網上開live同粉絲們唱歌傾偈，反應不俗，開live時間愈來愈長，因為粉絲們的點唱不斷，欲罷不能，她說：「試過最高紀錄開咗超過兩個半小時，唱到手機冇電，自動停播。」

因為開live全是一腳踢，自己雞手鴨腳，意外也特別多，她說：「試過打燈嘅時候，被腳架夾到手指頭流晒血，試過燈架唔穩，被跌來嚟嘅燈敲中個頭，又試過喺開live途中，因為咪架唔穩，成支咪跌咗落嚟，場面又尷尬又搞笑。我喺現場立即親身示範如何重新裝置咪架。難得粉絲佢哋都好包容，現場見證住呢個搞笑場面。」

除了吸引不少粉絲支持之外，圈中朋友都是常客。當中包括薛家燕、麥潔文、梁小冰、黎瑞恩等等，大家都很支持，更經常留言及點唱，相當畀面。由於每星期都有指定時間開live，她表示無論如何，都盡量不改期。試過一次自己腸胃發炎，前一晚嚴重嘔吐，但最後即使頭暈面青，都照常演出，她說：「因為都唔想令大家失望，所以有時狀態唔好，都會同大家見面。」

另外，Purple亦都將會開一個兒童時段，和小朋友講睡前小故事及唱兒歌，她說：「因為夜晚開live真係太夜，小朋友有時已經瞓咗，觀眾多數係大朋友，所以有啲粉絲咁樣提議，所以我都會試吓嘅。」