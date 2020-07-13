靈感煮意︰【硬麵包變身】芝士香草西多士
2020年07月13日 16:00
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【硬麵包變身】芝士香草西多士（作者提供）
相信這星期大家都多留在家，見部分朋友都會再次開始做麵包，但好多時因為新手關係，成品都會偏硬和乾，然後惟有一家人盡力吃完。不用這樣的！今集的《靈感煮意》，我將會教大家做一道鹹味西多士，只需雞蛋、牛奶、少許香草和芝士，再加一點蒜頭，本來又硬又乾的麵包，立即變得外脆內軟又惹味！
靈山小貼士
這西多士可焗可煎，個人亦較喜歡焗的效果，只是過去曾教過焗的方法，今次便想用煎的，如你也喜歡焗的話，不妨收看2017年11月27日的《靈感煮意》參考爐溫和方法：https://bit.ly/38QHpQb
材料（4-6塊）
雞蛋2隻
乾牛至 1/2-1茶匙
即磨巴馬臣芝士 2湯匙
蒜蓉 1瓣
全脂牛奶 6湯匙
煎時需橄欖油1湯匙。
周靈山，纖廚教室創辦人、愛情及瘦身食譜作家，著作有《邊吃邊瘦2！56道無添加‧減油糖食譜》、《邊吃邊瘦！50道獨家瘦身食譜》、《你是女皇，他就是皇帝！》。
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