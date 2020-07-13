靈感煮意︰【硬麵包變身】芝士香草西多士

相信這星期大家都多留在家，見部分朋友都會再次開始做麵包，但好多時因為新手關係，成品都會偏硬和乾，然後惟有一家人盡力吃完。不用這樣的！今集的《靈感煮意》，我將會教大家做一道鹹味西多士，只需雞蛋、牛奶、少許香草和芝士，再加一點蒜頭，本來又硬又乾的麵包，立即變得外脆內軟又惹味！

靈山小貼士

材料（4-6塊）

雞蛋2隻

乾牛至 1/2-1茶匙

即磨巴馬臣芝士 2湯匙

蒜蓉 1瓣

全脂牛奶 6湯匙

煎時需橄欖油1湯匙。

周靈山，纖廚教室創辦人、愛情及瘦身食譜作家，著作有《邊吃邊瘦2！56道無添加‧減油糖食譜》、《邊吃邊瘦！50道獨家瘦身食譜》、《你是女皇，他就是皇帝！》。

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