AGA未飲過鹹竹蜂驚到變樣　多年來靠呢樣護聲線

歌手AGA（江海迦）為ViuTV節目《今晚趁熱食》擔任「星色味俱全」環節嘉賓，帶來她喜愛的食物鯖魚，AGA透露原本喜愛吃海鮮，不過對海鮮敏感，故只可以吃魚。

她記得10多歲的時候，已對蝦有輕微敏感，每次吃蝦之後嘴角痕癢，有次媽媽煮了全蝦宴，原先吃得很開心，但未幾已全身已出紅疹及呼吸困難，於是入了醫院，醫生就叮囑以後不可以再吃蝦！不過很多時開工要在外進食，又試過食湯麵，原來湯底有蝦，於是又入醫院，所以現在格外謹慎，身邊工作人員也要小心安排她的飲食。

AGA當過空姐應該嘗過很多美食，但卻從未見過鹹竹蜂，當主持人與她玩遊戲掀開枱上食品鹹竹蜂時，AGA有點怕，因為她很怕昆蟲，媽媽試過煲蟲草給她，她亦堅拒進食，最後媽媽費盡唇舌她才勉強食下。

至於當了歌手多年從未飲過鹹竹蜂，有甚麼方法保護聲線呢？AGA說蜜糖水、雪梨水也很有效，但最好方法是練好正確發聲，這就是最好保養聲線的方法。不過日常飲食亦相當重要，尤其在錄音室最易被發現，試過錄音前食辣，一開聲就被監製發現。

問到她曾與不少樂手合作，可有因為合作而喜歡對方時，AGA說最近與Dear Jane合唱《銀河修理員》就喜歡了他們四位，很欣賞他們，巧合地當晚Dear Jane與AGA竟分別為ViuTV拍不同節目相遇，真是有緣。