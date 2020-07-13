1億元資助10部戲！張婉婷睇中黃綺琳合拍電影

香港疫情轉趨嚴峻，今日新增52宗確診個案，各行各業大受打擊，當中電影業因不能聚集開工等問題面對停工情況，政府推出措施起動香港電影，透過「電影發展基金」預留約2億6,000萬元，推展五項主要措施，協助業界走過這段艱難的時期。

當中「薪火相傳計劃」會預留約1億元資助開拍10至12部電影，每部電影資助額約900萬元，並邀請有一定資歷的導演作為監製，夥拍一至兩位新進導演開拍本地電影，藉此鼓勵導演提攜後輩。已接受邀請參與第一輪計劃的導演有爾冬陞、王家衛、陳可辛、陳嘉上，以及張婉婷和羅啟銳（組合），他們將分別夥拍新進導演王德健、徐梓竣、黃進、巢志豪和黃綺琳。除此之外亦會透過融資、比賽等方式，吸引有志從事者入行及提高電影業的競爭力。

其中一位獲邀參與「薪火相傳計劃」的導演張婉婷接受東網訪問表示：「今次我搵咗自己嘅學生黃綺琳合作，當年芸芸學生中只得佢交功課時，拍咗套歌舞片，令我留下深刻印象。好多年前其實佢都搵過我合作，不過時間夾唔啱，近排我睇咗佢首部執導嘅作品，仲要自己寫埋故仔，我覺得佢好有潛質，希望今次憑我嘅經驗，以及佢對電影嘅熱誠，能夠拍出有火花嘅作品啦。」