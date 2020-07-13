疫情退學慳番啲　Dear Jane@Tim帶囡囡暢遊樂園

樂隊Dear Jane三缺一到新城電台宣傳新歌《哀的美敦書》，三子表示自新歌推出後，日日都收到「兵的故事」，低音結他手Jackal說：「有個男仔話單戀咗個女仔4、5年，就算個女仔結咗婚都繼續做兵，隱瞞咁做。」更爆新歌的內容是缺席結他手Howie的自身故事：「梗係等佢唔喺度講佢，但佢之前係可以抽身離開。（MV應該搵佢做男主角。）同導演反映吓先！或者拍個外傳Version 2。」

主音Tim透露約年底會推出以愛為主題的大碟，共收錄10首「愛」歌，預告下首歌的節奏較輕快。問疫情可有影響造碟？鼓手Nice表示沒有，因為大多數都以電話溝通、開會，故非常安全。

講到第三波疫情大爆發，Tim表示會少啲同囡囡Tanya外出，現正為就讀N1的囡囡退學：「最初話停學一個月嗰陣，我哋覺得唔對路，就退咗學慳番啲學費，9月讀K1都已經有學校收咗，但都唔知開唔開到學，要睇大家夠唔夠力量撳實疫情。」

現時Tim的女兒不用上學玩得好開心，之前疫情緩和期間全家曾去主題樂園玩耍：「上星期都諗住再去，但Feel到今次好勁，摸唔到邊到嚟，就取消咗。（喺屋企當你玩具玩？）我不嬲都係玩具，哈哈！」