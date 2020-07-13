《迷網》劇透：高海寧爆同楊明分手真相

第一集(07/13)

網絡科技調查組高級督察司徒忠（楊明飾），帶領組員打擊網上騙案。司徒忠之父司徒湛（姜大偉飾）在藥房鳴春堂任中醫師，惟太太莫雪芳（馬海倫飾）與藥房老闆娘周恭夢蝶（楊玉梅飾）互不咬弦。司徒湛爭取西九龍社區居民聯會主席連任，得街坊支持，卻被夢蝶處處針對，雪芳深深不忿；與此同時，少女Coco墮入網上情緣騙局企圖輕生……司徒忠偶遇友人劉永聰，發現他行徑怪異。司徒湛以平價替街坊應診，被夢蝶質疑收買人心，到場與雪芳等人對罵。期間永聰突然情緒激動，挾持夢蝶……

第二集(07/14)

雪芳自知墮入手機騙局，擔心影響丈夫的選情，承諾賠償街坊的損失。另邊廂，司徒忠重遇任職婚禮統籌師的前女友張慧（高海寧飾），二人談起近況。司徒忠駕電單車時，意外與私家車相撞，雙方因賠償問題生過節。督察蕭美婷（陳曉華飾）初來網罪科報到，始知上司就是意外中的電單車司機司徒忠……雪芳在街上撞見兒子與張慧一起大為不悅，回家緊張逼問兒子；司徒忠從而回想曾經與張慧的甜蜜時光……Coco落口供時表現甚不合作，美婷逐為她找出「情人」的疑點。

第三集(07/15)

鳴春堂老闆周錫根（李成昌飾）服食健康食品後腸胃不適，司徒湛感可疑，到夢蝶舉辦的健康講座看個究竟……司徒湛、雪芳得悉巫教授在講座推銷的健康產品功效失實，趁夢蝶廣邀街坊到家中試菜，二人上門揭穿食品成效虛假，與夢蝶等對罵。此時，眾人收到巫教授涉嫌詐騙被捕的消息……網罪科以Coco身份與騙徒網上對話，並鎖定目標。行動期間，美婷的魯莽令疑犯受傷昏迷，被司徒忠訓斥。夢蝶因健康講座騙局成眾矢之的，幸得雪芳維護，二人和好。

第四集(07/16)

張慧向司徒忠坦白當日不辭而別的原因，司徒忠始知她在法國的一段痛苦經歷。而張慧無助之際，得丈夫沈子浩（黃祥興飾）幫助渡過難關，司徒忠才驚悉張慧已婚。網上情緣騙案疑犯蔡淑娥甦醒，和盤托出一切。網罪科從淑娥提供的銀行戶口得到線索，並掌握騙徒的犯案手法。美婷率組員到涉事的咖啡店調查，並翻查閉路電視片段，推測釣魚寬頻案跟店員菲菲有關。菲菲被帶返警署調查，矢口否認犯案。其後，菲菲突然被一名戴小丑面具的男子襲擊……

第五集(07/17)

司徒湛、周錫根被街坊發現行蹤古怪，消息傳到雪芳耳中，司徒湛承認只光顧足浴店。子浩因公事未能回港，張慧大感失望。另邊廂，泰國的詐騙集團主腦內訌並拖糧，員工偷走卻被集團主腦追捕並施以私刑，網罪科與泰國警方合作調查。淑娥執迷不悟，仍深信自己與特工相戀，欲拋下兒子籌錢營救情人。司徒忠、美婷趕至相勸淑娥，期間淑娥情緒激動……司徒湛再次偷偷幫襯小紅，但門外突然傳來雪芳的聲音，司徒湛大驚。