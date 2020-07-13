本日日本：首間日本JW Marriott酒店　落戶奈良

奈良今年有不少新酒店進駐，連國際品牌萬豪集團也來分杯羹，JW Marriott Hotel奈良將於7月22日正式開幕，更是集團於日本開設的首間酒店！共有158間客房，包括16間套房及12間行政房，以橙色和啡色為主調，靈感來自奈良的傳統活動「若草山燒山」，另外亦加入了象徵奈良的小鹿設計。酒店設有水療中心，有情侶專用的雙人按摩房、桑拿浴室和蒸氣浴室，還有24小時開放的健身中心和室內游泳池，並會推出一些課堂，可以讓你作簡單的鍛煉和伸展運動。另外也有宴會廳供舉行活動和婚禮使用。

酒店設有兩間餐廳，「校倉」提供壽司、鐵板燒和懷石料理，另外的「Silk Road Dining」靈感來自古代的商人，提供豐富的國際美食。另有掛了鹿仔圖片的大堂酒吧「Flying Stag」內，氣氛輕鬆，你可自己採摘香草來製作料理或雞尾酒。為了慶祝開業，酒店於7月22日至12月28日推出45,000日圓的優惠房價，大家不妨考慮下。