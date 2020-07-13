《殺手》劇透：易蘭接單追殺祥法

第十一集(07/13)

祥法（李成昌飾）將閻武（黎耀祥飾）與淑嫻（江美儀飾）交予妻子萬天紅處置，二人患難見真情。徐玉鳳（吳業坤飾）被上司揶揄放假應找女生約會，玉鳳在廟宇認識森森（高海寧飾），森森覺得不一定要等喬星（陳豪飾）邀約，嘗試深入認識玉鳳。祥法要脅上市公司主席關展鵬答應賣出部份股份，卻不得要領，遂向展鵬報復。喬星因被懲罰未有工作，在酒吧遇到向茜（李佳芯飾）……

第十二集(07/14)

喬星向查理投訴被搶單，最終答應接下鐵仁（歐瑞偉飾）轉手的訂單，還找向茜任助手。向茜受傷入院，喬星不瞅不睬。祥法想挖查理與喬星過檔，查理（鄭子誠飾）一口拒絕。陳紹秉（林景程飾）請易蘭（龔嘉欣飾）解決搶其女友的友人，還要求易蘭收他為徒。易蘭將紹秉交託閻武訓練，閻武着他跟蹤素之，了解女兒的日常生活。易蘭接單要殺祥法，天紅出手保護祥法……

第十三集(07/15)

森森與玉鳳看電影，二人志趣相投。素之（麥明詩飾）重提當年悲痛經歷，鼓勵啟揚（謝東閔飾）積極面對人生。向茜與人爭執鬧上警署，託喬星到醫院接走美芳（韓馬利飾）和朗希（陸卓謙飾）。天紅故意在耀漢（邵卓堯飾）面前揭穿淑嫻身份，還派國標（戴耀明飾）貼街招抹黑她。素之不滿閻武總要託人去了解她，直斥其非。喬星到沙灘執行任務，向茜負責偷取目標的手機，卻被其保鏢發現……

第十四集(07/16)

喬星趕來救向茜，再將她抱離現場。森森想起喬星的行動可能留下證據，私下替他處理。祥法要脅啟揚，更派人帶走素之。淑嫻向閻武說起當初做鳳姐的原因，也因感情不能放棄患癌丈夫。天紅捉走了淑嫻，閻武趕往救人，紹秉（林景程飾）終見識到閻武的真功夫。易蘭拉閻武離家時，碰上了天紅及其手下……

第十五集(07/17)

閻武將淑嫻及耀漢帶來向天紅道歉，耀漢自知情況，託閻武好好照顧淑嫻。森森得知玉鳳是警察後，勸向茜與喬星遠離他，怎料喬星卻反過來利用玉鳳。易蘭遭殺手Eagle（陳國峰飾）兩度伏擊。喬星為了愛情不打算接單，查理要求未達助手級數的向茜離開喬星，向茜於是向喬星要求學射槍。易蘭看過閻武的假護照後，竟向他作出奇怪舉動……