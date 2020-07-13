傅穎陳庭欣泳衣出擊　黎美言濕身硬撼

最近疫情又嚴重返，但又唔想宅喺屋企，出海曬太陽係一個好選擇，星期日藝人傅穎同朋友出海，見佢着上兩件頭泳衣，大騷索爆纖腰，佢話對上一次出海已經係好多年前，之後仲大讚：「大自然永遠是最美麗的風景，身處於其中，我們總能拍到美麗的照片。今天，我們仍能感受到陽光與海水的溫度，與好友共聚享受美食，這些看似簡單的事，其實都是些很寶貴的時刻。」之後當然提醒大家：「注意衞生，別鬆懈。」

見傅穎泳衣感覺怪怪哋，佢回覆東網時話：「原來我屋企冇泳衣，得返條泳褲，可能啲泳衣喺媽咪屋企，但發現時已經太夜，所以落水時一身做GYM打扮。」不停減緊肥嘅傅穎，為咗操靚肌又要再增肥，佢話：「因為要增肌，依家不停食嘢，已增咗兩公斤，我要令到自己有啲肉先，要有肉先可以練肌肉。」

藝人陳庭欣同樣出海暢泳，藍白間條泳衣，同藍天白雲好襯，望到都醒神，佢提大家：「聽說將會進一步收緊防疫措施，各位又要再一次緊守崗位！加油！」

而黎美言近期忙緊佢嘅拳擊舞蹈學校，仲要自己要做生招牌代言人，所以要減肥，呢日佢喺海灘影靚相，大玩濕身誘惑，又騷長腿，佢留言：「夏天一個好好嘅刺激，我又開始餐單減肥啦。泳裝少不了，攝影師嘅角度好緊要長腿！」