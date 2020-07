搶先入手!「YOU CAN'T STOP US」聯名系列

sacai x Nike「YOU CAN'T STOP US」聯名系列被視為VaporWaffle正式發售前的「熱身之作」。(互聯網)

被譽為「年度鞋王」的DIOR x Air Jordan 1抽籤結果早前已經派彩,相信不少波鞋迷與筆者一樣都係旨在登記的「陪跑一族」,但唔緊要,抽鞋同做人一樣,最緊要就係Think Positive,呢對買唔到咪下對,反正Nike的聯名波鞋對對都係值得入手(不過繼續都係抽唔中!)。近日網上盛傳曝光多時的sacai x Nike VaporWaffle可能即將發售,但始終近期全球都受到疫情影響,發售詳情有機會存在變數都未定,但空穴來風當然事必有因。

波鞋迷有此推斷可能是因為sacai官方網上商店sacai THE store(store.sacai.jp),日前宣布將會獨家發售sacai x Nike「YOU CAN'T STOP US」聯名系列,極有可能是為VaporWaffle正式發售前同大家「熱身先」。系列分別推出T-Shirt、L/S T-Shirt及Hoodie三款服飾單品供大家率先預訂(即日起至7月19日23:59),設計採用中性尺碼並結合併接剪裁,於服飾正面及背面分別加入sacai字樣及「YOU CAN'T STOP US」字句點綴,最難得的是全部均接受全球配送(8月尾寄付)。