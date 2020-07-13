自爆成日見面！湯怡隨時翻撻洪卓立

湯怡與洪卓立拍拖11年後分手告終，令外界大跌眼鏡，然而分手後仍關係微妙！湯怡坦言遇上問題時仍會找前度商量，近日更因兩隻愛犬而不時相約會面，至於會否復合，她大方說：「Never say never！」又承認分手兩年，身邊出現不少異性，卻苦無下文：「身邊朋友戥我心急，連媽咪都問我拖拍未。依家嘅我會睇定啲先開始一段感情，事關要搵嘅係陪我走到最後嘅人生伴侶。」

突然要放下與洪卓立的感情，湯怡至今仍形容為「最艱難的抉擇」：「大家都考慮咗一年先決定，當時日子一啲都唔易過，好記得公開咗分手後好多媒體追訪，嗰時我去拍《死因無可疑》，樓下鎂光燈閃唔停，上樓就要同陳家樂拍床戲！」她坦言分手是希望雙方「專心事業發展」，雖是老生常談，但對她來說卻是切實的問題：「平時有依賴，但分手後就要獨立及堅強。我都三十有幾（歲）啦！搏係呢幾年！」

回想當初入行一直被指有別人影子，湯怡希望日後能夠拍出代表作，還自爆入行辛酸史：「其實我曾經花過兩、三年學唱歌同跳舞，但真係冇潛質，中途曾經想過退出娛樂圈，仲要畀媽咪鬧成日賦閒在家，我就堅持自己唔食，都要畀家用！」

談到無綫首部劇集《反黑路人甲》下月推出，雖未知成績，湯怡已向無綫「獻媚」：「（拍劇）機會等咗好耐，當然想再拍落去。（羨慕陳家樂拍完《逆緣》人氣急升？）戥佢開心，但我唔會畀壓力自己，呢啲嘢有時係講有冇運。」