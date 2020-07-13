鄺潔楹為新劇操劍變甲組腳：身形好怪

藝人鄺潔楹（Judy）、吳子冲日前一早為無綫新劇《七公主》，到東區裁判法院門口拍外景，二人均身穿套裝，Judy指劇中有兩個身份，正職是實習事務律師，但真正身份是劍擊愛好者，有多場劍擊戲份，大叫緊張：「仲有三場未拍，係大比賽嚟，第一場拍得最舒服，因為話我仲未係好勁，愈後期就愈要專業。」

講到吳子冲現實中有廿年劍擊之齡，劇中都有騷Quali，問到Judy可有請教對方？吳子冲即謙稱：「我唔勁嘅，只係興趣嚟！」Judy就大讚對方好勁，所以都有偷師，同時監製找來一個高手從旁指導：「教練係玩咗30幾年，依家都訓練咗4個月，一有時間就會去練劍。」有愛上此運動？她抵死笑話簡直是又愛又恨，大呻身材因而大走樣：「先講愛嘅方面，冇諗過廿幾歲人會學到一個新嘅運動技能、興趣，但恨方面，我隻腳粗咗好多呀！對腳長期都好腫脹呀！反而上半身個人連塊面都有瘦到啲，身邊啲人都覺我依家身形好奇怪，都有走去Search香港嘅劍擊女子隊，跟住就發現每位選手都係小腿粗過大腿，全部都好紮實，依家好Sad！」

另外，再講起她月頭剛過28歲生日，指獲處境劇《愛•回家之開心速遞》演員製作驚喜Party，相當感動：「非常之有愛嘅劇組，之前有離開過劇組，上年回歸又正正撞正生日，連續兩年同我慶祝，最開心係收到生日卡！」又謂牛一當日可以放早同屋企人食飯慶祝，談及她早前自爆的圈外追求者，Judy怕醜話有約食飯：「但呢排都開兩邊劇，仲未食到。（有進一步發展可能？）我要再了解吓先，未深入咁傾到偈！」