《殺手》被譚嘉儀嫌棄　吳業坤轉溝高海寧

藝人陳豪、黎耀祥、龔嘉欣、高海寧、李佳芯等擔演的無綫熱播劇集《殺手》既搞笑又有緊場場口，觀眾都相當捧場，而此劇首周七天跨平台收視高收29.2點，更成為2017年以來，二線劇集首周播映收視之冠，成績相當不俗。而今晚一集（13日）中，更有高海寧浸浴晒腿、李佳芯與陳豪床戲，既香艷但又不乏笑料。

劇情講述李佳芯母親韓馬利搵咗個阿伯同個女相睇，點知佳芯以為阿伯係阿媽「第六春」，仲嚇走埋阿伯，令其母嬲爆。而陳豪於溝女時撞見飲醉的李佳芯被兩男傍實，擊退兩男後，他就帶了她去碼頭「談心」，李佳芯初時大爆陳豪是「掃帚星」，趕走晒佢啲男人，又喊晒話冇人鍾意佢，只係想搵個人愛佢一分鐘都好，跟住兩個傾傾吓傾到過晒電，李佳芯醒咗就發現自己瞓喺床，仲同冇着衫嘅陳豪大被同眠，翌日返到咖啡室時就不斷逃避陳豪，相當尷尬。

而吳業坤於此劇戲份都不少，今集說他走去交友會識朋友，點知識着譚嘉儀，身為廟祝的譚嘉儀點完佢兩句後，佢就落廟搵對方，不過譚嘉儀並唔鍾意佢，仲彈佢「肥、矮、毒、悶、窮。」點知去到廟吳業坤遇到高海寧，兩個仲去食飯，不知幾好傾，之後劇情仲話佢會追求高海寧呢！